Как пишет Politeka.net, 37-летняя Ксении Кошевой, которая является дизайнером и танцовщицей балета Елены Коляденко Freedom, у себя в Инстаграм показала кадры с курорта. Похоже, что супруги отправились на Мальдивы.

Ксения Кошевая показала, как они добирались до места отдыха.

Звезда «Квартала 95» с женой отдыхают на острове с экзотической природой.

На одном из фото Евгений Кошевой с женой запечатлены на пляже. Они стоят обнявшись на фоне лазурной воды.

Также Ксения Кошевая показал фото впечатляющего заката.

Ксения и Евгений Кошевой в браке с 2007 года. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима. А недавно жену Евгения Кошевого заподозрили в третьей беременности после ее появления с мужем на спектакле примы-балерины Екатерины Кухар.

Напомним, Евгений Кошевой "накричал" на оператора прямо на сцене: "Идите работайте, вперед!"

Как сообщала Politeka, Елена Кравец в новом образе выболтала "секреты" Кошевого: "Если бы не я, ты бы..."

Также Politeka писала, что жена Кошевого из «Квартал 95» впечатлила видом с перьями на голове: «Верчусь-кручусь»