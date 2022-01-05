Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая после участия в "Танцях з зірками" похудела на 20 килограммов, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети кадры со своего тихого отдыха во время праздников.

На новых фотографиях Саша запечатлена в интересной локации, она то стоит, то сидит, то лежит на диване, и как будто не замечает фотографа. Перед камерой певица появилась в широких темных брюках и зеленой клетчатой рубашке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Зарицкая рассказала о своем отдыхе: "А какая ты праздничная Саша? Я в эти праздничные выходные устроила тихий и спокойный отдых. Для меня очень важно быть с собой, слушать свои мысли и планировать будущее лично для себя. А вот теперь, после тихого отдыха, я готова к шумному!".

Пользователи тут же начали комментировать новые фото Александры: "Какая Саша чудесная! Просто невероятно хорошая", "О, уснула", "Очень красивая", "Крутые фотки", "Все 4 в разное время суток", "Вы так похудели", "Саша, как Вам идет эта фигура! Оставайтесь такой же красоткой, Адель Вы наша", "Какая красивая".

Напомним, Зарицкая назвала имя мужчины, с которым связано ее особенное желание: и это не Юра Мешков.

Как сообщала Politeka, Похудевшая на 20 килограммов Зарицкая из KAZKA удивила внешним видом после праздника: "Бокал на...".

Также Politeka, Зарицкая из KAZKA показала свой скромный отдых в новогодней атмосфере: "Тут очень тихо".