Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько в преддверии Сочельника написала эмоциональный пост на своей странице в Инстаграм, и поделилась снимками.
Анастасия Приходько показала свою свекровь.
«Тот случай когда ты на пару дней попадаешь в детство! На фото не моя мама это мама моего мужа, но пишу как про свою, ибо я ее очень люблю 😍 ну думаю и она меня уже за 10 лет тоже любит, хоть я и до сих пор не выполняю куча дел», - призналась артистка.
Анастасия Приходько отметила, что этот праздничный период для нее воспринимается по-особенному.
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«Но провести новогодние каникулы в гостях у бабушки, ты словно попадаешь в детство и думаешь что вот только у тебя все начинается…. Шум кастрюль, шторы стираются, тесто месят на пирожки, а я просто сижу и смотрю старый ламповый телевизор возле живой елки, ем апельсины, и жду чай с конфетами и верю в чудеса! В данный момент, когда я пишу этот пост, тут просто поток эмоций и никакой логики! Просто счастье и точка. И пусть в канун Рождества эти эмоции счастья, детства и беззаботности будут у всех! А я пойду слезки счастья вытру, и начну готовить Кутью», - написала певица.
Такой эмоциональный пост взбудоражил пользователей Сети.
«Вы такая живая и настоящая», «Это и называется счастье и это так круто.В наши годы верить в чудо и окунуться в сказочную атмосферу», «Это так мило, как будто сам в детство вернулся», - отреагировали фолловеры Насти Приходько на ее пост.
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