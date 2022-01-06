Влад Яма активно ведет страницу в Инстаграм, где рассказывает о самом интересном и важном в своей жизни, пишет Politeka.net. На днях артист поделился, что вместе с женой, Лилианой, и сыном, Леоном, отправился в Мексику.
Семья взяла напрокат авто, однако у него оказалось пробито колесо. Пришлось ехать от заправки до заправки и подкачивать его, и затем уже на шиномонтаж.
А в новых сторис Влад Яма рассказал о другой неудаче. Как оказалось, семья решила улететь из Канкуна в Майами. Приехав на рейс за 2.20 часа, они увидели огромную очередь на регистрацию, которая практически не двигалась.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
"Не знаю, что делать": Тина Кароль узнала, как продаются билеты на ее концерт и растерялась
Располневший певец и звезда "Мастер Шеф" Амадор Лопес засветил пузо: "Буду с вами честен..."
"Каждому свое": Данилко в образе Сердючки дерзко ответил на обвинения
Эктор Хименес-Браво сообщил о грядущем расставании: "Я буду много скучать"
"Ад кромешный", - подписал одни из кадров хореограф.
Очередь была и тогда, когда самолет уже давно должен был вылететь.
"Теперь кульминация: показали табличку "Майами", очередь сместилась и стала толпой. Просто не верится, что это 2021-ый и американская авиакомпания", - написал ведущий.
"Кто-то писал про 6 часов в аэропорту Шарм-Эль-Шейха - не расстраивайтесь, Канкун наступает вам на пятки", - поделился Влад Яма.
К счастью семья долетела удачно.
"Наконец-то Майами", - подписал снимок артист.
Напомним, жена Влада Ямы примерила смелый наряд из веревочек
А еще Politeka сообщала о том, что Влад Яма из "Танців з зірками" хвастнул роскошным отдыхом с женой и сыном в Мексике
Также Politeka писала, что Логай, Яма, Полякова, Осадчая и другие звезды устроили битву новогодних образов