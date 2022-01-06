Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вместе с семьей покинул Украину, и за границей им пришлось столкнуться с разными неприятностями.

Влад Яма активно ведет страницу в Инстаграм, где рассказывает о самом интересном и важном в своей жизни, пишет Politeka.net. На днях артист поделился, что вместе с женой, Лилианой, и сыном, Леоном, отправился в Мексику.

Семья взяла напрокат авто, однако у него оказалось пробито колесо. Пришлось ехать от заправки до заправки и подкачивать его, и затем уже на шиномонтаж.

А в новых сторис Влад Яма рассказал о другой неудаче. Как оказалось, семья решила улететь из Канкуна в Майами. Приехав на рейс за 2.20 часа, они увидели огромную очередь на регистрацию, которая практически не двигалась.

"Ад кромешный", - подписал одни из кадров хореограф.

Очередь была и тогда, когда самолет уже давно должен был вылететь.

"Теперь кульминация: показали табличку "Майами", очередь сместилась и стала толпой. Просто не верится, что это 2021-ый и американская авиакомпания", - написал ведущий.

"Кто-то писал про 6 часов в аэропорту Шарм-Эль-Шейха - не расстраивайтесь, Канкун наступает вам на пятки", - поделился Влад Яма.

К счастью семья долетела удачно.

"Наконец-то Майами", - подписал снимок артист.

Напомним, жена Влада Ямы примерила смелый наряд из веревочек

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