Певица Александра Зарицкая приняла участие в съемках шоу "Танці з зірками" в 2021 году, сообщает Politeka.net. Звезда даже решила похудеть ради участия, а позже продолжила процесс и в результате сбросила 20 килограммов.

Певица танцевала в паре с хореографом Юрием Мешковым. Оба показывали хорошие результаты, но все же вылетели не дойдя до финала.

В своем Инстаграм артист решил показать, один из самых страстных танцев с Александрой Зарицкой.

"Оставлю тут немного воспоминаний о самбе, поставили точку и с гордо поднятой головой дали другим шанс на победу 😂", - подписал снимки Юрий Мешков.

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Спасибо Саше за то, что открыла нам Юру. И спасибо Юре за то, что раскрыл нам Сашу ;-):-*<3", "Да, Саша и Юра самая крутая пара на проекте!🔥🔥🔥 Спасибо за позитивные эмоции и красоту, которые вы нам дарили!❤️❤️", "Вы с Сашей очень приятная пара, спасибо за эмоции и пластичность!!! Крепкой вам дружбы, вы классные!!!!", Эта пара - истинные звезды проекта. Два алмаза, которые будут сиять везде!", "Идеальная пара", - написали пользователи Сети.

Отметим, Александре Зарицкой и Юрию Мешкову стали приписывать роман после серии чувственных танцев.

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