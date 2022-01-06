Телеведущая Леся Никитюк решила показать, как выглядит обычно ее прогулка в одиночестве и как она развлекается на улице без сопровождающих.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская ведущая Леся Никитюк отправилась на отдых и успевает также заинтересовать кадрами в социальной сети. Дело в том, что звезда начала вести рубрику с начала нового года "О, смотрите...". И каждый раз теперь публикует все мелочи, которые замечает.

Также телеведущая решила показать, как обычно проходят ее прогулки в одиночестве по улицам. Леся сначала похвасталась удачным моментом - она встретила маленькую белочку с орешками, потом прошлась по улицам, где также продавали украшения с лунным камнем.

Успела Никитюк заметить и местные магазины, написав, что идет на шопинг, в привычной манере иронизируя над тем, что увидела, ведь носит более дорогие наряды. Также свою прогулку Никитюк скрасила отдыхом и взяла себе глинтвейн.

Ранее Никитюк показала фанатам свой отдых на лечебном курорте в Трускавце. Леся сняла несколько сторис как всегда с юмором. Она надела длинное голубое платье с открытыми плечами и повиляла бедрами на камеру.

"О смотрите, я пошла ужинать", - написала звезда.

Также телеведущая рассказала, что никогда не жалеет чаевых, если в заведении было действительно вкусно.

Напомним, что Леся Никитюк в деталях показала свою безбедную жизнь, устрицы и шикарные апартаменты: "Я пью и снова ем".

Ранее Politeka сообщала, что Никитюк показала, как нужно расслабляться после новогодних застолий: "Открываем чакры, девочки".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк в прозрачной юбке объявила о принятом решении: "В этом году...".