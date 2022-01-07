Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза.
Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Сасанчина рассказала о своих тяжелых родах. Стоит отметить, что 30 декабря Иванна родила девочку, с помощью кесарево сечения.
"Я не ожидала, что схватки будут настолько болючими. Я просто кричала, пожалуйста, вколите мне обезболивающего. На колени готова была встать, чтобы мне обезболивающее дали", — пожаловалась Иванна Сасанчина.
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"Я два раза чуть не отключилась от схваток, но когда мне пробили воды и спустили немножко, боль в три раза больше стала. Я думала, что умру от боли, Рома чуть не поседел", — рассказала жена Сасанчина.
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