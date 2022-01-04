Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка начала показывать новорожденного ребенка сразу, как приехала из роддома. Причем девушка не стала прятать лицо малышки и рассказывает все о буднях после ее появления.
Тридцатого декабря девушка родила Сасанчину дочь, которую назвали Елизаветой. В сторис в Instagram она показала девочку, сняла, как проходила выписка из больницы и показала поклонникам подарок от мужа.
А после этого она показала, как мама Романа позирует на руках с ребенком и слушает, на кого та похожа:
«Как по мне, копия мамы Ромы, правда похожа» - слышится в кадре.
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Отметим, женщина появилась на кадрах впервые за долгое время. До этого она сильно исхудала из-за болезни. Так, 57-летняя мама Сасанчина Евдокия, которая два месяца тяжело болел коронавирусом, наконец-то получила отрицательный тест.
"Ее учили ходить, реабилитировали. Для нас это огромная радость. Я определенно всем искренне благодарен, потому что если бы не вы, если бы не Бог, то ничего этого бы не было", — говорил раньше Роман.
Напомним, что жена 19-летнего победителя "Голосу країни" показала лицо их новорожденной дочери и рассказала о муках: "Целый день...".
Ранее Politeka сообщала, что жену и дочь 19-летнего победителя "Голосу країни" выписали из роддома, появились фото: "Где же родители...".
Также Politeka писала, что 19-летний победитель "Голосу країни" дал новорожденной дочери необычное имя: "Самое дорогое, что у меня есть".