Сасанчин и его 23-летняя жена Иванка назвали малышку Елизаветой. Беременность и роды проходили тяжело. Уже в роддоме возникли осложнения, поэтому девочка появилась на свет с помощью кесарева сечения. На сегодня, и маму, и ребенка уже выписали из больницы.

Сасанчин поделился в эфире программы "Твой день", какие эмоции бушевали в нем, когда ему принесли дочку. Он находился вместе с малышкой, пока его жена была в реанимации после операции.

"Я не могу передать, какая это любовь... Не знаю, какими словами это сказать, - поделился Роман и добавил про свое решение о партнерских родах, - Я сразу сказал, что не хочу ничего пропустить и лучше, чтобы я был с ней (Иванкой, - ред.). Это очень важный шаг в нашей жизни".

Ведущие поинтересовались у победителя "Голосу країни" Сасанчина, представлял ли он когда-нибудь, что станет счастливым отцом в 19 лет.

"Никогда не мог подумать... На самом деле, очень переживал, потому что это, в первую очередь, ответственность. Надо много чего для ребенка сделать. Когда я сидел у себя в палате и услышал крик на весь коридор, я сразу понял, что это что-то мое. Меня очень сейчас трясет, но это все временно и пройдет, слава богу, все хорошо", - поделился Роман.

Напомним, жена 19-летнего победителя "Голосу країни" после родов пожаловалась на проблемы с малышкой: "Не могу на это смотреть"

Как сообщала Politeka, жену и дочку 19-летнего победителя "Голосу країни" выписали из роддома, появились фото: "Где же родители..."

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