Жена популярного артиста и комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого - Ксения удивила кадрами с отдыха на Мальдивах со своим мужем.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима.

Так, на этот раз жена Кошевого опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Кошевая продемонстрировала, как отдыхает на Мальдивах со своим мужем Евгением.

На видео она показывает пальмы и шикарный берег Индийского океана, где вовсе нет людей.

Также, Ксения Кошевая блеснула своей идеальной фигурой в голубом купальнике на фоне берега. А после показала романтичный кадр со своим мужем Евгением Кошевым, где прижалась к нему, пока они купаются в океане.

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