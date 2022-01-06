Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима.
Так, на этот раз жена Кошевого опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Кошевая продемонстрировала, как отдыхает на Мальдивах со своим мужем Евгением.
На видео она показывает пальмы и шикарный берег Индийского океана, где вовсе нет людей.
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Также, Ксения Кошевая блеснула своей идеальной фигурой в голубом купальнике на фоне берега. А после показала романтичный кадр со своим мужем Евгением Кошевым, где прижалась к нему, пока они купаются в океане.
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