Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз жена "Холостяка" Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Квиткова рассказала, зачем сделала ринопластику.

"У меня хрящики расположены были друг от друга далеко. И между ними была ямка. Вы её не замечали потому что я её часто заполняла филлером, но этого часто делать нельзя было и вообще. Поэтому я решила раз и навсегда просто соединить хрящи, чтобы не было этой ямки", — объяснила Даша Квиткова.

"Мне было не страшно. Я вообще в принципе такой человек, что если я что-то решила, я иду к цели", — высказала Даша Квиткова.

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