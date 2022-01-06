Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является успешным французским шеф-поваром. Звезда также судит проект "Мастер Шеф", пишет кулинарные книги и ведет блог в социальной сети Инстаграм. В этот раз видео с Ольгой опубликовали на страничке телеканала "СТБ", где шеф-повар выступила с обращением к украинцам.
На видео Мартыновская была в необычном платье, похожим на один из нарядов сериала "Крепостная". Ольга поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством.
"Ольга Мартыновская, поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Пусть кутья будет вкусной, а близкие рядом с вами!".
Фанаты посмотрели ролик почти 9 тысяч раз и написали комментарии:
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