Шеф-повар Ольга Мартыновская, которая судит проект "Мастер Шеф", впечатлила необычным нарядом и обращением к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является успешным французским шеф-поваром. Звезда также судит проект "Мастер Шеф", пишет кулинарные книги и ведет блог в социальной сети Инстаграм. В этот раз видео с Ольгой опубликовали на страничке телеканала "СТБ", где шеф-повар выступила с обращением к украинцам.

На видео Мартыновская была в необычном платье, похожим на один из нарядов сериала "Крепостная". Ольга поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством.

"Ольга Мартыновская, поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Пусть кутья будет вкусной, а близкие рядом с вами!".

Фанаты посмотрели ролик почти 9 тысяч раз и написали комментарии:

"Да,в очередной раз убедилась что такие наряды подходят далеко не всем", "Да, в очередной раз убедилась, что такие наряды подходят далеко не всем", "Спасибо".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Мартыновская столкнулась с неожиданной проблемой и просит о помощи

Также Politeka сообщала, что новый сезон "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво неожиданно высказался об украинских новогодних традициях



