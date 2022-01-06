Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф".

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Эктор Хименес-Браво в рождественском свитере позирует с любимицей на руках и своей главное женщиной рядом - мамой Архенис Браво. Под фото он решил рассказать, как на его родине, в Колумбии, проходит Рождество.

"РОЖДЕСТВО В КОЛУМБИИ 🎄



Мы с мамой желаем волшебства в этот Святвечер! Пусть все разговоры будут душевными, подарки желанными, блюда вкусными, а родные — рядом ❤️ Это и есть рецепт идеального Рождества!



Давайте расскажу вам немного о колумбийских традициях празднования?)



Рождество — очень семейный праздник во всех странах, которых я жил.

Но Колумбия — другого характера. Рождество в ней жгучее, веселое, громкое, но традиционно семейное.



Это время, когда запускается много ярких фейерверков, громко звучат песни, до утра танцуют сальсу и бачату — под живую музыку или магнитофон. Даже Рождество в Колумбии не лишено страсти)



🎊 ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Традиционная еда — это, как всегда, отдельный разговор.

Слышали когда-то про «lechona» — лечона? Это поросенок, фаршированный рисом, овощами, томящийся на дровах целые сутки! 😍



На выходе получаем нежнейшее мясо с гарниром и твердой, практически карамельной, хрустящей корочкой. В честь праздника таких поросят жарят повсюду, их можно покупать целыми тушами!



Но нужно заказывать заранее, очередь очень большая. В праздничные дни все хотят лечона себе к столу)



Для нас в Колумбии еда очень важна и выбрасывать ничего нельзя. Столы на Рождество также накрывают роскошные, но не так, как в Украине — аж 12 блюд. Это очень интересная традиция для меня, ведь часто в семье есть всего 4 человека — кто будет столько есть?) Так непривычно, но интересно)



🥂 НАПИТКИ

В моей семье не пьют алкоголь, но свежевыжатые соки и фреш — с удовольствием! К примеру, у нас в ходу моктейли — это безалкогольные коктейли. Один из любимых вкусов: маракуйя с сахаром или стевией перебивается в блендере со льдом, также можно добавить ананас 😍



А для тех, кто пьет, есть традиционная aguardiente, «огненная вода» — колумбийская водка. Кажется, в каждой стране есть своя водка", — рассказал Эктор Хименес-Браво.

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