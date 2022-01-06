Артист Муаяд Абдельрахим, который победил на шоу "Співають всі", заинтриговал украинцев премьерой песни, впечатлив фото со студии звукозаписи.

Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим победил на шоу "Співають всі", где была главной судьей Наталья Могилевская. Теперь 16-летний певец популярен - за ним следят в Инстаграм 10 тысяч фанатов. Муаяд активно ведет свой блог и подогревает интерес к своему творчеству.

На новом фото Абдельрахим показал, как работает в студии звукозаписи. Как можно понять, новая звезда готовит песню, которую скоро фанаты смогут услышать. Муаяд был в рубашке, футболке и штанах. А на голове у певца были профессиональные наушники.

"Ух, скоро новая песня! Как же я ее жду", - написал Муаяд.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мы тоже ждем", "Вау", "Очень ждем", "Удачи. Ждем с нетерпением", "А я как жду".

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