Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим победил на шоу "Співають всі", где была главной судьей Наталья Могилевская. Теперь 16-летний певец популярен - за ним следят в Инстаграм 10 тысяч фанатов. Муаяд активно ведет свой блог и подогревает интерес к своему творчеству.
На новом фото Абдельрахим показал, как работает в студии звукозаписи. Как можно понять, новая звезда готовит песню, которую скоро фанаты смогут услышать. Муаяд был в рубашке, футболке и штанах. А на голове у певца были профессиональные наушники.
"Ух, скоро новая песня! Как же я ее жду", - написал Муаяд.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Мы тоже ждем", "Вау", "Очень ждем", "Удачи. Ждем с нетерпением", "А я как жду".
Напомним, победитель "Співають всі" Муаяд позволил заглянуть в гримерку, которую делил с Ломакиным
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