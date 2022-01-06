Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является популярным украинским артистом. У звезды осталось двое сыновей от первого брака, и одна дочь Нина от Тони Матвиенко, с которой в браке на текущий момент. Не забывает Арсен и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом фото Мирзоян стоял рядом с сыновьями и дочерью Ниной. Семейство слепило снеговика с усами и кучерявыми волосами.

"С новым годом и Рождеством. Божьего всем благословения", - написал Арсен.

Фанаты поставили сотни лайков, включая супругу Тоню Матвиенко, а также написали комментарии:

"С праздником", "Твой снеговик улыбается тебе на голове ведерко, а этот какой-то зловещий", "Это ваши сыновья?", "Спасибо, и вас с праздниками", "Круто, у Вас хоть снег есть. Приезжайте к нам в Одессу, у нас солнце и +10", "Арсен всю Вашу замечательную семью с праздником Рождества! Желаю от всей души крепкого здоровья и пускай Боженька всегда оберегает Ваш дом от невзгод!", "Красивые детки, два сыночка и лапочка дочь"

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