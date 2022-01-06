Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская актриса Ксения Мишина, которая рассталась со своим избранником с шоу "Холостячка" Александром Эллертом, поделилась в Instagram милым фото и заговорила о гаданиях перед Рождеством.

На фотографии Ксения запечатлена в уютной комнате, она умостилась на диванчике и изящно позирует фотографу. Перед камерой звезда появилась в простом домашнем образе – темных лосинах и сером свитере, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий легкий и милая улыбка.

В подписи к фотографии Мишина обратилась к поклонникам с вопросом, как они гадают в Сочельник, и действительно ли эти гадания сбываются. "Сегодня задумалась о том, что это, наверное, действительно какой-то невероятный, энергетический день. Ведь во все времена именно в Святвечір девушки гадали, запрашивая у пространства образ суженого и своей будущей жизни. Я никогда не пробовала гадать и, честно говоря, всегда побаивалась этого. Но, признаюсь, как и каждой девочке, всегда было интересно увидеть свою половинку", - поделилась актриса и попросила поклонников поделится опытом в гадании.

Напомним, Ксения Мишина на эмоциях неожиданно обратилась к Собчак: "Как вы это терпели?".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала еду, которую привозят на съемочную площадку: "Съесть это просто невозможно".

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