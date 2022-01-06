Макс Барских впечатлил украинок видом в плавках на новой фотографии, появившись на одном из пляжей Майами.

Как пишет Politeka.net, Макс Барских является популярным украинским артистом. Звезда имеет множество альбомов и сигнлов, за которые получил различные награды. Артист продолжает плодотворно творить, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Макс Барских был в плавках, позируя у берега моря. Как можно понять по геолокации, артист находился в Майами, штат Флорида, США.

"Всем солнечного настроения", - написал Макс.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как хорошо год начинается)) с таких фоточек", "Ну прямо Аполлон", "Спасибо, как раз солнца не хватает, но ты всё исправил", "Скажи мне что ты идеален не используя слов", "Макс ты очень круто выглядишь. Кому то очень с тобой повезет ну или уже повезло. В прекрасной форме", "Подарок на Рождество! Красиво... И сердце биться перестало...".

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