«Тайная жена» Олега Винника Таюне, которая недавно отпраздновала свой день рождения, впечатлила эффектным образом на свежих фото.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Таюне (Таисия Сватко), которую давно считают женой Олега Винника, поделилась атмосферными загадочными фото, очаровав поклонников.

«С Рождеством Христовым, друзья! Пусть благословит всех вас Святой Младенец Иисус! Всех благодарю! Мой День рождения сверкал ярче новогодней ёлки! Как из огромной хлопушки посыпались на меня тысячи поздравлений...Спасибо за мощнейшую энергетику! Спасибо за мурашки», - обратилась к поклонникам Таюне.

Она призналась, что в этом году ее день рождения был особенным.

«Это мой год. Мурлыкаю от Счастья», - добавила Таюне.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Наша любимая звездочка», «Красавица как всегда», «Вау, какая же вы красавица», «Непревзойденная», «Веселых Вам праздников», «Прекрасная, как ангел», «Волшебный цветок», «Божественная красотка!», «Наконец-то наш Цветочек выставила фото. Ну как всегда очаровали красотой», - пишут поклонники.

Напомним, что Таюне похвасталась необычным букетом: "Моя дорогая".

Ранее Politeka сообщала, что Олег Винник рассказал "волчицам", какой он в любви.

Также Politeka писала, что Олега Винника в гримерке застукали с Таюне: "Ну наконец-то".