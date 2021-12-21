Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Таюне (Таїсія Сватко), яка є бек-вокалісткою і яку називають "таємною дружиною" Олега Винника з'явилася на фото з розкішним букетом лілових тюльпанів. Кадр опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених артистці.

На фотографії Таюне відображена в домашній обстановці і не сценічному образі. Як видно, перед камерою вона з'явилася в простих джинсах і теплому фіолетовому светрі, цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру співачки. Її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фото написали: "З Днем святого Миколая". Шанувальники тут е почали коментувати публікацію: "Таєчка, зі святом і тебе", "І тебе зі святом! Нехай всі мрії збуваються", "Красуня", "Взаємно тебе вітаю, моя дорога Таюне", "Моє сонечко, з Днем святого Миколая", "Моя красуня", "Вітаю вас зі святом Святого Миколая. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, і щоб всі ваші мрії збувалися".

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