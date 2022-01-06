Известный певец Сергей Лазановский, который стал победителем 11 сезона талант-шоу "Голос країни", в очередной раз изменил имидж, впечатлив новым образом.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Сергей Лазановский поделился праздничным фото. Артист отправился праздновать Рождество с семьей, как делают многие выходцы из Западной Украины. На фото Лазановский позировал в вышиванке, как и его родственники. Даже самые маленькие члены семьи были одеты в вышиванки.

Особое внимание привлекли волосы Лазановского, которые в очередной раз сменили цвет и текстуру. Совсем недавно артист хвастался седыми волосами и кучеряшками, а теперь засветился с русой копной волос.

«Снегом дорогу замело! Еду домой на Рождество, к маме и папе. Счастливого и веселого Рождества. Христос Родился», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Ребята на руках красавчики», «Какие все красивые. Счастливого Рождества!», «Роднусики наши», «Вышиванка бомба. Счастливого Рождества», «Как вы все хороши», «Как атмосферно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лазановский неожиданно вернулся на "Голос країни": "Это будет крутой сезон".

Ранее Politeka сообщала, что Лазановский подвел итоги года: "Прослезился...".

Также Politeka писала, что Сергей Лазановский после кудрей и бороды удивил новым экспериментом: фото.