Відому американську акторку та співачку Дженніфер Лопес помітили в одному із ресторанів Нью-Йорка з актором та режисером Беном Аффлеком, із яким у неї стосунки.

Як пише Politeka.net, на сторінці moodof90.s в Instagram опублікували серію фотографій 52-річної акторки Дженніфер Лопес та ї 49-річного бойфренда, актора та режисера Бена Аффлека.

"Бен і Джен з дітьми та її татом після обіду в готелі Bel-Air 🥰😍 З Днем народження, Девід 🥳", - написали на сторінці.

Так, закохана пара Лопес та Аффлек повечеряли в ресторані разом із двійнятами Дженніфер від першого шлюбу з Марком Ентоні – 13-річними Максом та Еммою. Зауважимо, що дітей Бена від шлюбу з Дженніфер Гарнер з ними не було.

У коментарях шанувальники написали багато компліментів акторам.

"🔥🔥🔥гаряча пара. Люблю їх. Він краще за всіх робитиме з нею правильні речі. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Божественні ❤️", "Прекрасні ❤️❤️", " О прекрасні люди", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що дівчинка, повторивши образи Дженніфер Лопес, Леді Гаги та інших зірок, нарвалася на осуд: "Занадто рано".

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес на височенних підборах показала модний повсякденний прикид, оцінили не всі: "Обірвана".

А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Лопес в білому халаті на вулиці змогла здивувати новим образом: "І чому ще незаміжня?".