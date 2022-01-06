Как передает Politeka.net, в Инстаграм Святослав Вакарчук опубликовал фото, на котором позировал со своей мамой Светланой Александровной и братом Олегом. Артист редко показывает и рассказывает о своей семье, поэтому поклонники пришли в восторг от фото.

«Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и встречных поздравлений.

«Христос родился! Олег выглядит старше», «Как вы хороши», «Славим его! Счастье Вам и вашей семье. Вы очаровательны!», «А где еще один маленький Вакарчук?», «Мама не изменилась)) а вот Ольчик с седой бородой это вызов», - пишут пользователи сети.

Как известно, 46-летний Святослав Вакарчук недавно впервые стал отцом. Сына артист назвал Иваном в честь своего отца.

Напомним, что Вакарчук рассказал, зачем после парламента вернулся в "Голос країни": "Жизнь учит...".

Ранее Politeka сообщала, что Вакарчук в оригинальном виде обратился к украинцам: "Пусть каждый...".

Также Politeka писала, что Вакарчук пострадал из-за неправильной парковки: кадры.