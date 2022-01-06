Как передает Politeka.net, в Инстаграм Святослав Вакарчук опубликовал фото, на котором позировал со своей мамой Светланой Александровной и братом Олегом. Артист редко показывает и рассказывает о своей семье, поэтому поклонники пришли в восторг от фото.
«Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове», - подписал фото артист.
В комментариях ему оставили массу приятных слов и встречных поздравлений.
«Христос родился! Олег выглядит старше», «Как вы хороши», «Славим его! Счастье Вам и вашей семье. Вы очаровательны!», «А где еще один маленький Вакарчук?», «Мама не изменилась)) а вот Ольчик с седой бородой это вызов», - пишут пользователи сети.
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Как известно, 46-летний Святослав Вакарчук недавно впервые стал отцом. Сына артист назвал Иваном в честь своего отца.
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