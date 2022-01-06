Как передает Politeka.net, в Инстаграм Святослав Вакарчук опубликовал фото, на котором позировал со своей мамой Светланой Александровной и братом Олегом. Артист редко показывает и рассказывает о своей семье, поэтому поклонники пришли в восторг от фото.

«Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и встречных поздравлений.

«Христос родился! Олег выглядит старше», «Как вы хороши», «Славим его! Счастье Вам и вашей семье. Вы очаровательны!», «А где еще один маленький Вакарчук?», «Мама не изменилась)) а вот Ольчик с седой бородой это вызов», - пишут пользователи сети.

Популярные статьи сейчас

74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"

Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена

Внучка Софии Ротару показала редкий момент с родным братом: как он теперь выглядит и чем занимается

"Не знаю, что делать": Тина Кароль узнала, как продаются билеты на ее концерт и растерялась

Маша Ефросинина рассказала, как Полякова ведет себя при выключенных камерах: "Наша королева…"
Показать еще

Как известно, 46-летний Святослав Вакарчук недавно впервые стал отцом. Сына артист назвал Иваном в честь своего отца.

святослав вакарчук

Напомним, что Вакарчук рассказал, зачем после парламента вернулся в "Голос країни": "Жизнь учит...".

Ранее Politeka сообщала, что Вакарчук в оригинальном виде обратился к украинцам: "Пусть каждый...".

Также Politeka писала, что Вакарчук пострадал из-за неправильной парковки: кадры.