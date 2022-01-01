Як передає Politeka.net, Святослав Вакарчук є відомим співаком і фронтменом групи "Океан Ельзи". Нещодавно в артиста у віці 46 років народився син - Іван. Стало відомо, що Святослав Вакарчук повернувся в 12-ий сезон проєкту "Голос країни" в якості тренера.

Так, цього разу співак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Святослав Вакарчук у новорічній шапці звернувся до українців і зробив важливу заяву.

"З Новим роком! Нехай кожен цього року отримає безліч щасливих моментів! Таких, як в дитинстві. Таких, як у мріях. Таких, які ми досягли своєю працею! Тепла в душі та добра кожному!", — побажав Святослав Вакарчук.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Славік Золотий Ти мій друг гуморист Привіт сонечко і тебе також З Новим Роком 2022 всього тобі тільки самого доброго тобі від нас Привіт Великий", "З Новим роком Слава!... всього тобі самого доброго і світлого!….продовжуй радувати всіх нас своїми піснями!….незалежно від національності та віросповідання ... ми тебе дуже любимо!".

Раніше повідомлялося, Вакарчук з "Океан Ельзи" поплатився за неправильну парковку: фото з місця інциденту

Також, фаворитка Вакарчука Соловій похвалилася стрункими ніжками під головною ялинкою України: "Аж настрій піднявся"

Politeka розповідала, Вакарчук з "Океан Ельзи" покинув Україну, з'явилися фото: "Натхненний і готовий..."