Відомий український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який став тренером нового сезону "Голос країни", розповів, чому повернувся на проєкт.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці вокального проєкту "Голос країни" опублікували інтерв’ю із лідером гурту Святославом Вакарчуком, який став тренером у новому сезоні.

"Знаєте, життя вчить мене нічого не чекати і дивуватися всьому щиро як перший раз", - відповів Вакарчук на запитання "Що він очікує від проєкту?".

Також співак розповів, що у новому сезоні "Голосу країни" він шукатиме максимально музичних людей, бо на першому місці для нього завжди було відчуття музики. Зауважимо, що Вакарчук зізнався, що про стратегію він ще не думав.

Нагадаємо, що Вакарчук вже сидів у тренерському кріслі "Голосу країни", але згодом вирішив спробувати себе у політиці. У 2019 році Святослава Вакарчука обрали народним депутатом 9-го скликання від створеної ним партії "Голос". Однак вже через рік на брифінгу в Маріїнському парку Вакарчук заявив, що йде з парламенту.

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