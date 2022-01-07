19-летний победитель "Голосу країни 10" Роман Сасанчин, у которого накануне Нового года родилась дочка, поделился рождественскими кадрами.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Роман Сасанчин опубликовал фото, на котором засветил свою жену и маму. Семья сидела за праздничным столом, наряженные в вышиванки.

«Христос ся Рождає! Славімо Його!», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу теплых отзывов. Многих поклонников удивил уставший и замученный вид Сасанчина на праздничном фото. При этом его жена, которая только недавно родила, выглядела довольной.

«О, ребенок спать не дает!? Лицо не очень радостное. Жена, пожалуй, лучшая актриса», «С праздником! Пусть всегда хранит Бог вашу семью!», «Какие хорошенькие», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Роман Сасанчин дважды становился победителем «Голоса» в команде украинской певицы Тины Кароль. В первый раз он завоевал титул победителя в детском «Голосе», после чего покорил и главный проект.

Напомним, что Роман Сасанчин показал подарок жене за рождение дочки: "Спасибо, котик".

Ранее Politeka сообщала, что жена Романа Сасанчина показала первые дни после родов: "У нас дурдом".

Также Politeka писала, что Роман Сасанчин рассказал об отцовстве в 19 лет: "Не мог подумать...".