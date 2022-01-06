Телеведучий Юрій Горбуров опублікував спільне фото з дружиною Катею Осадчою і звернувся до українців.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов і Катя Осадча офіційно оформили відносини в 2017 році. У пари є двоє дітей-Іван і Данило. А ще у Каті є син від першого шлюбу-Ілля, який зараз навчається в США. І хоч Осадча нещодавно народила, вона вже встигла повернутися до роботи і навіть їздила у відрядження. Юрій і Катя не тільки з'являються на телеекранах, а й активно ведуть свої сторінки в соціальних мережах.

На новому фото, яке опублікував Горбунов в Instagram, пара обіймалася для Селфі. Катя була без макіяжу, а Юрій у вишиванці.

"З Різдвом! Миру всім, злагоді, любові і Божої благодаті!! Христос народився", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі: "дуже красиві, взаємно", "З Різдвом", "дуже гарненькі, любові вічної", "прославляємо Його".

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