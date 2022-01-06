Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов і Катя Осадча офіційно оформили відносини в 2017 році. У пари є двоє дітей-Іван і Данило. А ще у Каті є син від першого шлюбу-Ілля, який зараз навчається в США. І хоч Осадча нещодавно народила, вона вже встигла повернутися до роботи і навіть їздила у відрядження. Юрій і Катя не тільки з'являються на телеекранах, а й активно ведуть свої сторінки в соціальних мережах.
На новому фото, яке опублікував Горбунов в Instagram, пара обіймалася для Селфі. Катя була без макіяжу, а Юрій у вишиванці.
"З Різдвом! Миру всім, злагоді, любові і Божої благодаті!! Христос народився", - написано було під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі: "дуже красиві, взаємно", "З Різдвом", "дуже гарненькі, любові вічної", "прославляємо Його".
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
Переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов зізнався, на що витратить виграш: "Велика частина грошей піде на..."
Маша Єфросиніна розповіла, як Полякова поводиться при вимкнених камерах: "Наша королева..."
Знайдено тіло знаменитого актора, якого шукали кілька тижнів: лежав на складі
Нафтопереробний завод палахкотить у Росії, очевидці діляться кадрами: "А якщо зараз все рвоне..."
Нагадаємо, Катя Осадча в "космічній" сукні показала незвичайний образ поруч з Горбуновим
А ще Politeka повідомляла, що Горбунов показав, куди повіз Катю Осадчу і синів святкувати Новий Рік
Також Politeka писала, що Горбунов кардинально змінив зовнішність заради зйомок, але потрапив під критику