Шоумен та гуморист Олександр Еллерт, який став переможцем першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, поїхав із Києва та зустрівся із давнім другом.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instgram 33-річний український гуморист, автор та сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт розповів шанувальникам, що він приїхав у місто Дніпро та зустрівся зі своїм давнім другом.

"Приїхав нарешті у Дніпро. Точніше я нарешті приїхав до Віті у корейський заклад. І, хлопці, вино з каштану! Чули про таке? А ви пили коли-небудь каштан?", - запитав Еллерт у шанувальників.

Так, шоумен показав, як він п’є вино та сказав, що це дуже смачний напій.

Нагадаємо, що Олександр Еллерт став переможцем першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" та деякий час навіть зустрічався із головною героїнею Ксенією Мішиною. Пара жила разом, часто з’являлася у різних шоу, але декілька місяців тому оголосила про розрив.

Рaніше Politeka писала, що Еллерт і Рибак з "Холостячки" в ангельських образах заінтригували прем'єрою: "Няшні, звичайно, аж нудотно".

Нагадаємо, що екскавалер Мішиної Еллерт похвалився своєю роботою: танцюючі жінки і барна стійка.

А ще Politeka повідомляла, що Ксенія Мішина вирішила розповісти про секрети, про які не можна мовчати: "Насправді...".