Олександр Еллерт поїхав в Карпати зі своєю єдиною дочкою, щоб відсвяткувати новорічні свята в сніговій атмосфері.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram в розділі Stories, 33-річний комік вирішив показав, як весело проводить час зі своєю дочкою-підлітком Еліною.

У першій історії Олександр вийшов на балкон номера і його увагу привернули величезні бурульки, які звисали над ними. Він поліз дістати одну з них під регіт своєї дочки.

«Ми знали, що 2 січня буде снігопад тому поїхали в готель в горах", - повідомив Эллерт.

У другій історії шоумен з Еліною у повному спорядженні були готові до катання на лижах.

Раніше Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, як і з ким відзначив Новий Рік: "все, підйом..."

Нагадаємо, що екс-кавалер Мішиної Еллерт похвалився своєю роботою: танцюючі жінки і барна стійка.

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт і рибалка з " Холостячки "в ангельських образах заінтригували прем'єрою:"Няшні, звичайно, аж нудотно".