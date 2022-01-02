Як пише Politeka.net, у себе в Instagram в розділі Stories, 33-річний комік вирішив показав, як весело проводить час зі своєю дочкою-підлітком Еліною.
У першій історії Олександр вийшов на балкон номера і його увагу привернули величезні бурульки, які звисали над ними. Він поліз дістати одну з них під регіт своєї дочки.
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У другій історії шоумен з Еліною у повному спорядженні були готові до катання на лижах.
Раніше Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, як і з ким відзначив Новий Рік: "все, підйом..."
Нагадаємо, що екс-кавалер Мішиної Еллерт похвалився своєю роботою: танцюючі жінки і барна стійка.
А ще Politeka повідомляла, що Еллерт і рибалка з " Холостячки "в ангельських образах заінтригували прем'єрою:"Няшні, звичайно, аж нудотно".