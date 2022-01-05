Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - популярний український гуморист, який пише жарти для "Квартал 95". Зірка був на шоу" Холостячка", де переміг і завоював серце головної героїні Ксенії Мішиної. Пара довгий час зустрічалася після проекту, але в підсумку розійшлася. Також Олександр активно розвиває свій блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Олександр показав кадр з перукарні. Артист був замотаний в рушник повністю, що було видно тільки ніс.
"Налисо спробую", - написав зірка на сторіс, зробивши таке Селфі.
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А до цього Еллерт показав фото зі своєю дочкою. Пара стояла в аеропорту біля екранів з розкладом рейсів. Олександр обіймав дочку, а в другій руці тримав рюкзак.
Нагадаємо, Еллерт після розриву з Мішиною похвалився "космічним" відпочинком з єдиною дочкою
А ще Politeka повідомляла, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, з ким проводить свята в Карпатах
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