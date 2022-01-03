Як повідомляє Politeka.net, переможець першого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина, Олександр Еллерт у своєму Instagram показав нове фото з Карпат, куди поїхав святкувати Новий рік з єдиною дочкою та близькими.
"космос🏂", - написав гуморист.
На фото Еллерт позував у лижному костюмі, окулярах та спеціальному шоломі. Біля себе Олександр поставив борд, на якому спускався з гори.
Шанувальники привітали Олександра Еллерта з Новим роком та написали багато побажань.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Еллерт після розставання з Мішиною показав, з ким проводить свята в Карпатах: "Ми знали, що буде..."
Дружина продюсера "Квартал 95" в лосинах показала, заради чого займається в свята: "Після тренуваннячка"
Андрій Данилко проговорився, з ким завжди зустрічає ранок 1 січня: "Обов'язково..."
Хіменес-Браво, покинувши Україну, засвітив своє нове житло: вікна в підлогу і люстри, як у палаці
"Найкраща фотка. Найкращий курорт. Найкращий сніг. Найкращий фотограф 😂", "З новорічними святами вас❤️", "Галактика🔥✨", - написали в мережі.
Нагадаємо, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, як і з ким відзначив Новий Рік: "Все, підйом...".
Раніше Politeka повідомляла, що Еллерт, розійшовшись із Мішиною, несподівано поїхав з Києва, де він тепер: "Хлопці, а ви пили...".
Також Politeka писала, що Еллерт і Рибак з "Холостячки" в ангельських образах заінтригували прем'єрою: "Няшні, звичайно, аж нудотно".