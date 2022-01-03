Відомий український сценарист та автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який став переможцем першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, показав нове фото з Карпат.

Як повідомляє Politeka.net, переможець першого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина, Олександр Еллерт у своєму Instagram показав нове фото з Карпат, куди поїхав святкувати Новий рік з єдиною дочкою та близькими.

"космос🏂", - написав гуморист.

На фото Еллерт позував у лижному костюмі, окулярах та спеціальному шоломі. Біля себе Олександр поставив борд, на якому спускався з гори.

Шанувальники привітали Олександра Еллерта з Новим роком та написали багато побажань.

"Найкраща фотка. Найкращий курорт. Найкращий сніг. Найкращий фотограф 😂", "З новорічними святами вас❤️", "Галактика🔥✨", - написали в мережі.

Нагадаємо, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, як і з ким відзначив Новий Рік: "Все, підйом...".

Раніше Politeka повідомляла, що Еллерт, розійшовшись із Мішиною, несподівано поїхав з Києва, де він тепер: "Хлопці, а ви пили...".

Також Politeka писала, що Еллерт і Рибак з "Холостячки" в ангельських образах заінтригували прем'єрою: "Няшні, звичайно, аж нудотно".