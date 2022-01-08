45-летняя Кравец разоткровенничалась в интервью Маше Ефросининой, покаявшись в своем "грешке". Оказывается, таких, как Елена, очень много в Украине - пользователи Сети поблагодарили артистку за честность. Самый яркий комментарий Кравец репостнула в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Звезда "Квартал 95" призналась, что патологически опаздывает всюду и всегда.
"Я много лет "опаздун" и, понятное дело, что мне очень неловко... Это большая иллюзия, что люди, которые опаздывают, хотят привлечь к себе внимание, либо хотят, чтобы их ждали, либо хотят подчеркнуть свое превосходство перед теми, кто их ждет... Ребята, все не так, все вообще не так!", - поделилась Кравец.
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По ее словам, постоянные опаздывания - "это часть нарушенных отношений с реальностью".
"Мы немножко живем в другом временном регистре и режиме... Я никогда не хочу привлекать к себе внимание или показать людям пренебрежительность. Мне каждый раз так стыдно, очень!", - призналась звезда "Квартал 95".
"Спасибо Елена Кравец, что оправдала всех опаздунов!", - прокомментировала ее фанатка.
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