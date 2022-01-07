Певица Злата Огневич, которая была участницей шоу "Холостячка", показала, как проводит время на отдыхе.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной отечественной певицей и участницей шоу "Холостячка". Артистка выбрала в проекте победителем Андрея Задворного, который в конечном итоге бросил певицу, о чем стало известно в пост-шоу. Теперь Злата пытается разобраться в себе, чтобы понять, почему она выбирает определенный тип мужчин. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Злата была в купальнике и вьерошенными волосами. Звезда сидела на летней площадке и наслаждалась отдыхом на курорте. Певица, как можно понять, ела манго.

"Я готова есть манго килограммами, тоннами, купаться в манго, пахнуть манго", - написала Огневич.

Как известно, артистка сейчас находится в Таиланде.

А еще на одном сторис Злата была уже на пляже и придерживала купальник.

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