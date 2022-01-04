Як передає Politeka.net, Максим Галкін зі своєю дружиною легендарною співачкою Аллою Пугачовою живуть в розкішному замку в підмосковному селі Грязь. До Нового року маєток спеціально прикрасили, а у дворі поставили ошатну ялинку. Кадри з нею шоумен показав у новому пості
"Наша 🎄 Всім гарного святкового настрою бажаю!» - підписав відео артист.
На відео Максим Галкін позував одягнений в біле пальто, капелюх і шарф.
Кадри викликали бурхливу реакцію фоловерів шоумена.
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"Казково красиво!!! Шикарно, чарівно» як у казці", "Ну яка ж краса" « "яка чарівна у вас лісова красуня«, » Максим, ви схожі на доброго чарівника😍«," незвичайна краса!!! Диво казкове", - пишуть в коментарях.
Відреагував і син Софії Ротару Руслан Євдокименко. Він поставив публікації чоловіка Алли Пугачової»лайк".
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