Як передає Politeka.net, Максим Галкін є відомим російським шоуменом. Більше ніж 19 років він у шлюбі з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. У них є діти - син Гаррі та дочка Ліза. Дітям по 8 років. Максим Галкін часто показує, як вони проводять час зі своїми дітьми в шикарному особняку.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Галкін виступає на сцені зі своїм сином від Пугачової - Гаррі. (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Наш виступ з Гаррі на новорічному випуску "Дві зірки. Батьки та діти" Вчора дивилися всією сім'єю", - розповів Максим Галкін.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Гаррі дуже здорово співає! Ви такі молодці! Окремо помітно, що ви якось має намір відійшли на другий план, щоб Гаррі міг повноцінно розкритися в пісні, бути головним виконавцем. І вийшло просто блискуче. Талановиті батьки - талановиті діти.", "Максим! У вас чудові діти!", "Гарік підкорив своїм вокалом! Браво!", "До мурашок", "і Ліза, і Гаррі - дивовижні діти, дивлюся і насолоджуюся! Низький уклін батькам за таке виховання!".

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