Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха є популярною вітчизняною артисткою. 15 років зірка співала в групі "НеАнгели", але тепер зайнята сольною кар'єрою. Неадвно Вікторія випустила новий сингл, відео на який розміщений на Ютуб. За 2 тижні відеоробота набрала понад 600 тисяч переглядів. Не забуває Сміюха і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Вікторія була в сукні в горошок і з поясом на талії.

"Наближається час чудес", - написала Вікторія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Лялечка", "Обалденное фото", " Браво, браво. Так тримати", "красуня", "яка краса", " дуже гарне фото. Приємно дивитися, красуня чарівна", " будемо чекати дива!!!", "Синій колір до обличчя ... І до характеру, хоча до характеру Більше червоний", "Фотошоп рулить".

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