Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха після розпаду групи "НеАнгели", в якій вона брала участь разом зі Славою Камінською, будує сольну кар'єру. Нещодавно стало відомо, що між колегами стався скандал. Вікторія Смеюха заявила, що Слава знущалася над нею.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram вона показала своїх близьких людей.

"Найбільше я люблю❤, коли ввечері ми всі разом збираємося і розповідаємо про події, що відбулися з нами, ділимося своїми планами на майбутнє! 👨 👩 👧 👦 Ці хвилини я б не проміняла ні на які гроші і золото світу. ❌ 💰 💰 💰 💰 Адже відносини з близькими треба цінувати, і радіти кожній миті спілкування з ними, тому що життя коротке", - написала співачка.

Вікторія Смеюха позувала поруч з рідними в синьому міні-сукні з глибоким декольте.

"О, даа 🔥 🔥 🔥такі хвилини найважливіші«,» прекрасна сім'я", - потримали співачку користувачі Мережі.

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