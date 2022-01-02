Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Нещодавно стало відомо, що між нею і славою Камінською стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що колега знущалася над нею, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Смеюха у шикарному новорічному вбранні показала, як записує привітання на телеканал "М2".

"Навіть після бою курантів відчуття свята не випаровується.✨😍🎉



Пропоную вам продовжити його, як мінімум до того моменту, поки вашу квартиру ще прикрашає красуня - ялинка.🎄



Давайте проводити час вдома за переглядом фільмів, які ми Рік відкладали на потім", - попросила Вікторія Смеюха.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Президент вітає", "Вікуся, з Новим роком! Ти найкраща з усіх артистів. З тобою ніхто не зрівняється. Таких як ти, не знайти. Дуже ціную тебе, бажаю що б цей 2022 рік приніс тобі море позитиву, міцного здоров'я, удачі в роботі, і в особистому житті! Нехай все погане обходить стороною".

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