Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 40-летняя украинская певица, жена певца Арсена Мирзояна и единственая дочь исполнительницы Нины Матвиенко Тоня Матвиенко часто делится с поклонниками не только фотографиями с семьей, но и публикует личные фото.
На этот раз Матвиенко надела красивое черное платье с рукавами в сеточку, сделала прическу и макияж, а образ дополнила необычным черно-красным шарфом. Заметим, что Тоня появилась перед камерами в наряде от известного бренда "Svitlo.Style".
"Вкусной кутьи
Коляды громкой,
Счастливого Рождества
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И на весь год добра!",- поздравила украинцев с Рождеством Христовым Тоня Матвиенко.
"Кутьи вкусной. С Рождеством 😍❤️ счатья, добра вам, удачи, мира, радости и здоровья", "Христос родился! Славим его!!! С Рождеством!", - ответили поклонники певицы.
Ранее Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал взрослых сыновей от первого брака и лапочку-дочку: "Красивые детки".
Напомним, что Тоня Матвиенко не сдержала страсти к Мирзояну перед камерой: чувственное фото.
Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сыновей-красавцев от первого брака: редкие фото.