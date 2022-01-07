Известная украинская певица, дочь легендарной Нины Матвиенко Тоня, которая вышла замуж за исполнителя Арсена Мирзояна, надела красивое платье и поздравила поклонников с праздником.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 40-летняя украинская певица, жена певца Арсена Мирзояна и единственая дочь исполнительницы Нины Матвиенко Тоня Матвиенко часто делится с поклонниками не только фотографиями с семьей, но и публикует личные фото.

На этот раз Матвиенко надела красивое черное платье с рукавами в сеточку, сделала прическу и макияж, а образ дополнила необычным черно-красным шарфом. Заметим, что Тоня появилась перед камерами в наряде от известного бренда "Svitlo.Style".

"Вкусной кутьи

Коляды громкой,

Счастливого Рождества

И на весь год добра!",- поздравила украинцев с Рождеством Христовым Тоня Матвиенко.

"Кутьи вкусной. С Рождеством 😍❤️ счатья, добра вам, удачи, мира, радости и здоровья", "Христос родился! Славим его!!! С Рождеством!", - ответили поклонники певицы.

Ранее Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал взрослых сыновей от первого брака и лапочку-дочку: "Красивые детки".

Напомним, что Тоня Матвиенко не сдержала страсти к Мирзояну перед камерой: чувственное фото.

Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сыновей-красавцев от первого брака: редкие фото.