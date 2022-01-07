Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram муж судьи шоу "Танці з зірками" и примы-балерины Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Екатерины Кухар артист балета Александр Стоянов поздравил украинцев с праздником Рождества Христова.
"С Рождеством, друзья! ✨🎄 Пусть мир всегда будет открыт вашим идеям и творческим порывам! Живите-танцуя! Наслаждайтесь! Получайте в безразмерных количествах счастье, любовь, тепло и заботу! И пусть всегда все взаимно!",- написал Стоянов.
Судя по геолокации, Стоянов улетел на зимние праздники в Монако и отдыхал в известном районе Монте-Карло. Мужчина был одет в бежевый спортивный костюм.
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"С Рождеством!🎄🎄🎄🎄🎉🎉🎉🎊🎊🎊✨✨✨✨Вы всегда вдохновляете 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Очень красивое сочетание ёлочки 🎄и пальмы🌴🌴🌴🌴🌴🌴😍😍😍😍 ", "Ооо Монако привет🎄", "С Рождеством 🎄 Вас 😍 всех Благ Вам❤️", "С Рождеством Вас, Александр!",- написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что Екатерина Кухар похвасталась красивыми презентами от Каменских и Саниной, что дарят звезды: "Нашла под елкой".
Напомним, что Кухар с мужем решили покинуть Украину, неожиданное заявление: "Остался только один вопрос...".
Также Politeka писала, что Кухар, Чмерковский, Артур Логай и другие звезды показали свою новогоднюю идиллию: "Почему с Юрой не KAZKA?".