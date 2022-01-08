Екатерина Кухар, которая является одной из судей проекта "Танці з зірками", показала, как проводит время во Франции.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является примой-балериной Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко, а также получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда уже несколько лет судит проект "Танці з зірками". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом сторис Катя показала бассейн, подписав кадр:

"В этом году наше гастрольное путешествие началось с солнечного Сен-Жан-Кап-Ферра", - написала Кухар.

На еще одном сторис Катя уже была с детьми. Все трое сидели возле фигурки котика с рождественской шапочкой.

А на еще одном сторис Кухар была с дочерью, а мальчик, как можно понять, делал фото.

"Тима теперь у нас главный по фото в семье, потому что делает очень красивые снимки", - написала Кухар.

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