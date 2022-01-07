31-летний Макс Барских опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в одних плаках, передает Politeka.net.

Певец сейчас отдыхает во Флориде, и будоражит поклонниц эффектными кадрами.

«Ладно, ещё одну)) 😂 У меня лето, как-никак», - написал он.

Макс Барских позировал в тесных черных плавках.

«Нормальный мешочек с подарками у Санты», - прокомментировала фото давняя подруга Барских, певица Миша Романова (экс-участница группы "ВИА Гра").

Снимок Макса Барских вызвал очень бурную реакцию.

«Опять они, оооох можно полегче что-то», «Ты просто 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Матерь Божья», «Безумно красивый, хорошего отдыха любимый», «Ноль процентов жирности))Идеально», «Макс, ну что ж ты творишь», «Господи! Ну нельзя же так! Это вместо вина? Чтобы голова кружилась до следующего праздника?», «Вот почему в Москве снег начал таять», «Зачем я туда смотрю?», - пишут в комментариях.

Напомним, Макс Барских оконфузился, открывая шампанское, кадры попали в сеть: «Это был бы не ты, если…»

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