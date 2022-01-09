Известная украинская актриса Ксения Мишина, которой часто приписывают сплетни о романах или простом флирте с мужчинами, высказалась об общении с Евгением Котом.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская актриса Ксения Мишина, которая рассталась со своим избранником с шоу "Холостячка" Александром Эллертом, часто получает вопросы о своей личной жизни. Нередко у нее спрашивают и об отношениях с экс-партнером по шоу талантов и "Танців з зірками" Евгением Котом.

В интервью Маша Ефросинина решила расспросить Ксению Мишину об ее отношениях с Евгением Котом. Артистка вспомнила о периоде, когда они танцевали вместе на паркете.

«Когда очень уже было сложно, он требовал от меня «еще, еще! Давай больше, ты должна быть профессионалом» Но когда ты уже просто без сил и понимаешь, что просто угасаешь, я даже не знала, где брать эти силы. Были такие срывы, и хотелось просто получить поддержку, хотя бы от мужчины, который был в тот момент с тобой. Я говорила об этом, и он мне это давал».

Отметим, сам Евгений Кот признался, они даже целовались, а им сразу приписали роман.

Ранее Мишина обратилась к поклонникам с вопросом, как они гадают в Сочельник, и действительно ли эти гадания сбываются.

"Сегодня задумалась о том, что это, наверное, действительно какой-то невероятный, энергетический день. Ведь во все времена именно в Святвечір девушки гадали, запрашивая у пространства образ суженого и своей будущей жизни. Я никогда не пробовала гадать и, честно говоря, всегда побаивалась этого. Но, признаюсь, как и каждой девочке, всегда было интересно увидеть свою половинку", - поделилась актриса и попросила поклонников поделится опытом в гадании.

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