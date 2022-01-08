ESC Radio сделало подборку ТОП-500 песен песенного конкурса "Евровидение" "всех времен и народов", в который вошло 13 из 16 украинских.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице muzwar в Instagram опубликовали подборку выступлений украинских певцов, которые представляли нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение" и вошли в рейтинг ТОП-500 песен от ESC Radio.

"Недавно был опубликован рейтинг конкурсных песен Евровидения "всех времен и народов". Приятно отметить, что из 16 хитов Украины, 13 вошли в финальный ТОП-500 от ESC Radio. Это едва ли не лучший результат всего ТОПа", - написали на странице.

Так, песня группы Go_A "Шум" (2021) оказалась на 3 месте, Jamala с песней "1944" (2016) заняла 14 место, Верка Сердючка "Dancing Lasha Tumbai" (2007) - 72 место.

Другие места распределились следующим образом:

78. Дикі танці - Руслана, 2004

108. Shady Lady - Ани Лорак, 2008

128. Соловей - Go_A, 2020

179. Gravity - Злата Огневич, 2013

183. Under The Ladder - MELOVIN, 2018

242. Be My Valentine Светлана Лобода, 2008

258. Tick-Tock - Мария Яремчук, 2014

365. Be My Guest - Гайтана, 2012

419. Sweet People - Alyosha, 2010

465. Show Me Your Love - Тина Кароль, 2006

Напомним, что Украина - единственная страна на Евровидении, которая за 18 лет участия всегда проходила в финал.

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