Как сообщает Politeka.net, на официальной странице muzwar в Instagram опубликовали подборку выступлений украинских певцов, которые представляли нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение" и вошли в рейтинг ТОП-500 песен от ESC Radio.
"Недавно был опубликован рейтинг конкурсных песен Евровидения "всех времен и народов". Приятно отметить, что из 16 хитов Украины, 13 вошли в финальный ТОП-500 от ESC Radio. Это едва ли не лучший результат всего ТОПа", - написали на странице.
Так, песня группы Go_A "Шум" (2021) оказалась на 3 месте, Jamala с песней "1944" (2016) заняла 14 место, Верка Сердючка "Dancing Lasha Tumbai" (2007) - 72 место.
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Другие места распределились следующим образом:
78. Дикі танці - Руслана, 2004
108. Shady Lady - Ани Лорак, 2008
128. Соловей - Go_A, 2020
179. Gravity - Злата Огневич, 2013
183. Under The Ladder - MELOVIN, 2018
242. Be My Valentine Светлана Лобода, 2008
258. Tick-Tock - Мария Яремчук, 2014
365. Be My Guest - Гайтана, 2012
419. Sweet People - Alyosha, 2010
465. Show Me Your Love - Тина Кароль, 2006
Напомним, что Украина - единственная страна на Евровидении, которая за 18 лет участия всегда проходила в финал.
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