Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 32-летняя украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити-шоу "Холостячка", рассказала поклонникам о крайнем дне съемок сериала "Чарівник".
"Доброе утро, друзья. Ну что, у меня сегодня крайний день съемок в проекте "Чарівник", который вы увидите на "1+1" я думаю, весной", - сказала Ксения.
Мишина рассказала, что ей осталось сняться в 27 сценах.
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Заметим, что в сериале "Чарівник" снимаются украинские актеры: Ксения Мишина, Сергей Журавлев, Константин Войтенко, Андрей Исаенко и Наталка Денисенко. По сюжету, трое друзей решили изображать из себя сильных магов, но что-то пошло не так и судьба сыграла с ними злую шутку.
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