Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 32-летняя украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити-шоу "Холостячка", рассказала поклонникам о крайнем дне съемок сериала "Чарівник".

"Доброе утро, друзья. Ну что, у меня сегодня крайний день съемок в проекте "Чарівник", который вы увидите на "1+1" я думаю, весной", - сказала Ксения.

Мишина рассказала, что ей осталось сняться в 27 сценах.

Заметим, что в сериале "Чарівник" снимаются украинские актеры: Ксения Мишина, Сергей Журавлев, Константин Войтенко, Андрей Исаенко и Наталка Денисенко. По сюжету, трое друзей решили изображать из себя сильных магов, но что-то пошло не так и судьба сыграла с ними злую шутку.

Ранее Politeka сообщала, что Эллерт после разрыва с Мишиной напугал украинцев постаревшим видом: "Саня, тебе...".

Напомним, что Ксения Мишина после расставания с Эллертом заговорила о гадании на Сочельник: "Всегда было интересно".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина на эмоциях неожиданно обратилась к Собчак: "Как вы это терпели?".