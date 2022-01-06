Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська актриса Ксенія Мішина, яка розлучилася зі своїм обранцем з шоу "Холостячка" Олександром Эллертом, поділилася в Instagram милим фото і заговорила про ворожіння перед Різдвом.

На фотографії Ксенія відображена в затишній кімнаті, вона вмостилася на диванчику і витончено позує фотографу. Перед камерою зірка з'явилася в простому домашньому образі - темних лосинах і сірому светрі, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий легкий і мила посмішка.

У підписі до фотографії Мішина звернулася до шанувальників з питанням, як вони ворожать на Святвечір, і чи дійсно ці ворожіння збуваються. "Сьогодні задумалася про те, що це, напевно, дійсно якийсь неймовірний, енергетичний день. Адже в усі часи саме на Святвечір дівчата ворожили, запитуючи у простору образ судженого і свого майбутнього життя. Я ніколи не пробувала гадати і, чесно кажучи, завжди побоювалася цього. Але, зізнаюся, як і кожній дівчинці, завжди було цікаво побачити свою половинку", - поділилася актриса і попросила шанувальників поділиться досвідом у ворожінні.

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