Український сценарист та автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який став переможцем першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, поділився новою світлиною.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 35-річний український гуморист, автор та сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який став переможцем першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.

Так, цього разу Еллерт опублікував красиве чорно-біле фото, на якому весело усміхався в камеру і здавався щасливим. Переможець "Холостячки" креативно привітав українців зі святами.

"Всім куті і великих транзакцій", - написав Еллерт.

У коментарях шанувальники написали гумористу багато компліментів.

"Щаслива посмішка тобі до лиця,Саша", "Красивий Еллерт, зі святом🥰, нехай у тебе все складеться ❤️❤️", "Чудове фото❗Енергетика зашкалює❗", "І тебе з Різдвом Христовим! Нехай все буде так, як сам задумав 🙌", "Красивий Еллерт🔥🔥🔥🔥🔥🔥щастя тобі у новому році", "Такий життєрадісний🔥", "Саша, вітаю зі святами😍", "Саня, тобі здоров'я і удачі", - написали в мережі.

Зауважимо, що були й такі, хто написав, що Еллерт помітно постарів.

Нагадаємо, що після шоу Олександр Еллерт та Ксенія Мішина ще тривалий час зустрічалися, але декілька місяців тому оголосили про розрив.

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