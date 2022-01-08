Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?" на Новом канале, часто делится со своей почти четырех миллионной аудиторией личными фото и видео и рассказывает о своих планах.
На этот раз Леся сидела за рулем своей элитной машины Porsche и хвасталась поклонникам, ее сторис смотрят почти 800 тыс человек. Затем Никитюк надела солнцезащитные очки.
"Поэтому я сразу сменила стилек типа я крутая. Не, я просто хотела сказать, что вы тусовка, которая тоже ценит традиции, коляду, любит кутью, любит кутить. Поэтому вы со мной, поэтому я с вами. У меня все", - пошутила Леся.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Горе пришло в семью победителя "Голосу країни" Лазановского: "Мой цветочек, спасибо за тепло и любовь..."
Каменских в бикини, отбросив комплексы, показала фигуру в полный рост: "Это любовь"
Финалистка "Холостяка" Юлия Зайка засветила прелести фигуры в платье за 799 гривен: "Хотела вернуть"
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
Ранее Politeka сообщала, что Никитюк ищет невесту для брата-красавца: "Отдам в хорошие руки, пишите".
Напомним, что Никитюк показала редкое фото со своей бабушкой: "Какое счастье...".
Также Politeka писала, что Никитюк показала дом, в котором выросла: "Хмельницкий лифт, помню с детства...".