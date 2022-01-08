Известная украинская телеведущая Леся Никитюк записала несколько сторис из машины и похвасталась поклонникам, что ее видео смотрят почти 800 тыс человек.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?" на Новом канале, часто делится со своей почти четырех миллионной аудиторией личными фото и видео и рассказывает о своих планах.

На этот раз Леся сидела за рулем своей элитной машины Porsche и хвасталась поклонникам, ее сторис смотрят почти 800 тыс человек. Затем Никитюк надела солнцезащитные очки.

"Поэтому я сразу сменила стилек типа я крутая. Не, я просто хотела сказать, что вы тусовка, которая тоже ценит традиции, коляду, любит кутью, любит кутить. Поэтому вы со мной, поэтому я с вами. У меня все", - пошутила Леся.

Ранее Politeka сообщала, что Никитюк ищет невесту для брата-красавца: "Отдам в хорошие руки, пишите".

Напомним, что Никитюк показала редкое фото со своей бабушкой: "Какое счастье...".

Также Politeka писала, что Никитюк показала дом, в котором выросла: "Хмельницкий лифт, помню с детства...".