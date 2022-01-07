Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною вітчизняною телеведучою і зіркою телеканалу "Новий канал". Артистка настільки популярна, що за нею стежать мільйони українців в соціальній мережі Instagram. Навіть Кім Кардашьян зазначила, що українська телеведуча "дивовижна". Тому Нікітюк активно продовжує займатися блогом і веселити українців.
На нових кадрах Леся показала, як колядує з мамою Катериною. Вона сиділа на кріслі і тримала баян, на якому грала, поки Нікітюк за кадром співала.
"Ми уже колядуємо. Карта Приват...",- написала Леся і опублікувала дані карти.
"На ще одному сторіс Нікітюк вже знімала себе на великому плані. Зірка продовжувала співати, веселячи українців.
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"Всіх зі святом", - додала Нікітюк на сторіс в Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже там немає подібних функцій.
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