Телеведуча Леся Нікітюк, яка проводить Різдво у батьків, показала будинок, в якому виросла.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На нових сторіс Леся вирішила показати батьківський дім, в якому вона виросла. 10-поверхівка радянської споруди вже була не в кращому стані, в якій знаходилася квартира, де виросла Нікітюк.

"Тут я виросла...",- написала Леся і додала смайлик зі сльозою.

До цього Леся показала, як спускалася на ліфті цього будинку. Зірка знімала себе на телефон і поділилася відчуттями.

"Хмельницький ліфт. Пам'ятаю з дитинства. Їдемо бабусю вітати...", - сказала Никитюк.

Після цього Нікітюк запостила ще одне сторіс, в якому вже показувала великий накритий стіл і свою бабусю.

"87 сьогодні", - написала Нікітюк в сторіс, натякаючи, що у неї сьогодні день народження.

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