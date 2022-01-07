Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових сторіс Леся вирішила показати батьківський дім, в якому вона виросла. 10-поверхівка радянської споруди вже була не в кращому стані, в якій знаходилася квартира, де виросла Нікітюк.
"Тут я виросла...",- написала Леся і додала смайлик зі сльозою.
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До цього Леся показала, як спускалася на ліфті цього будинку. Зірка знімала себе на телефон і поділилася відчуттями.
"Хмельницький ліфт. Пам'ятаю з дитинства. Їдемо бабусю вітати...", - сказала Никитюк.
Після цього Нікітюк запостила ще одне сторіс, в якому вже показувала великий накритий стіл і свою бабусю.
"87 сьогодні", - написала Нікітюк в сторіс, натякаючи, що у неї сьогодні день народження.
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