Так, 31-річна Дорофєєва зняла віллу на узбережжі океану в Мексиці. У своїх "сторіз" в Instagram співачка поділилася, як пройшов перший день на відпочинку в Тулумі, передає Politeka.net.

Надя засвітила шикарний котедж в тропічному стилі в двох кроках від пляжу.

"Відкривається ось такий неймовірний вид. Вже люди гуляють, хоч тільки 7.25 і світанок. Опа, а тут вже тусовки починаються...", - коментує артистка.

Не забула Дорофєєва при цьому похвалитися й власною красою. Зірка підняла футболку, засвітивши ідеальний прес.

Намилувавшись світанком, Дорофєєва повернулася в номер, показавши його внутрішнє оздоблення, а також "злого і голодного Вову", який чекав на неї, щоб піти поснідати.

У просторому котеджі кілька світлих приміщень, деякі кімнати розділені ширмою. В об'єктив Дорофєєвої потрапили дерев'яні меблі, затишні диванчики з подушками і велике дзеркало.

До цього Дантес виставляв фото, на якому позував на пляжі. Музикант розслаблявся на м'якому шезлонгу поруч зі своєю віллою, а в підписі проговорився, скільки триватиме їх з Надею відпустка.

"Забув взяти з собою косметичку з усіма дезиками, щітками, засобами для волосся і тример ️🤦🏻‍♂️😱 Тепер 2 тижні буду відрощувати бороду. А це не найприємніше видовище)", - поділився Дантес.

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